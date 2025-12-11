Elezioni Bologna 2027 Alberto Forchielli si candida | Avrò l’ok di tutto il centrodestra

Alberto Forchielli ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Bologna per le elezioni del 2027, sostenuto dal centrodestra. La presentazione si è svolta in una sala affollata di via Zago, alla presenza di figure di rilievo dell’economia e della politica locale, segnando un passo importante nel panorama politico della città.

Alberto Forchielli ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Bologna per il 2027, presentandosi in una sala affollata di via Zago, attorniato da figure di spicco sia dell’economia che della politica locale. L’imprenditore e opinionista, ormai noto per il suo stile diretto e le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Francesca Strazzera, 29 anni, siciliana e fuorisede a Bologna, è la nuova Rappresentante Nazionale della Macroarea Nord Italia. Da due anni è parte della nostra squadra come Vice Nazionale e ora assume questo ruolo poiché, alle ultime elezioni del febbra - facebook.com Vai su Facebook

Innovazione, produttività, geopolitica e Bologna. Tanta Bologna. Abbiamo parlato di questo e tanto altro al Savoia Hotel, davanti ai 136 ospiti di sei Rotary radunati da Davide Vicari, presidente del Rotary Club Bologna Nord. È stato un incontro piacevole e mol Vai su X

Bologna, Alberto Forchielli è già in campo per le elezioni 2027: «Con me grattacieli, campus e stadio ma addio terza linea del tram» - L'imprenditore lancia la sua candidatura civica e sprona il centrodestra: «Insieme si può vincere». Riporta corrieredibologna.corriere.it

Forchielli, la ricetta per Bologna: “Sanità, economia e sicurezza: è l’ora della svolta” - Il 10 dicembre dalle 18 alle 20 ai Magazzini Generativi di via Emilia Levante incontro del candidato sindaco (quasi certo) a tu per tu con i cittadini. msn.com scrive