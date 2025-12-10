Ungheria attivista Lgbtq+ sotto inchiesta per aver organizzato il Pride | rischia tre anni di carcere
Géza Buzás-Hábel, attivista e insegnante LGBTQ+, è sotto inchiesta in Ungheria per aver organizzato il Pride di Pécs, in contrasto con il divieto del governo Orbán. La sua azione potrebbe comportare una condanna fino a tre anni di carcere, evidenziando le tensioni tra diritti civili e restrizioni politiche nel paese.
"Non lasciatemi". Accusata con la Salis, ma l'attivista tedesca va a processo in Ungheria
Il nuovo rating del Civicus Monitor è eloquente: l’Italia viene declassata a Paese con “spazio civico ostruito”, allo stesso livello dell’Ungheria di Orbán. È la conferma di ciò che denunciamo da anni: Giorgia Meloni guarda proprio a quel modello, dove il potere Vai su X
