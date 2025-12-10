Ungheria attivista Lgbtq+ sotto inchiesta per aver organizzato il Pride | rischia tre anni di carcere

Géza Buzás-Hábel, attivista e insegnante LGBTQ+, è sotto inchiesta in Ungheria per aver organizzato il Pride di Pécs, in contrasto con il divieto del governo Orbán. La sua azione potrebbe comportare una condanna fino a tre anni di carcere, evidenziando le tensioni tra diritti civili e restrizioni politiche nel paese.

Géza Buzás-Hábel, insegnante e attivista Lgbtq+, è finito sotto indagine per aver organizzato il Pride di Pécs nonostante il divieto imposto dal governo Orbán. La sua vicenda è considerata un caso senza precedenti nell'Unione Europea.

Géza Buzás-Hábel, attivista per i diritti umani e docente ungherese, è il promotore del primo Pride rurale in Ungheria, a Pécs. Rom e gay, rischia fino a un anno di reclusione per aver organizzato una manifestazione considerata illegale dal governo di Viktor Orbán.

