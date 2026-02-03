Compra sul web un motore che non c' è | spariti 5mila euro

Un uomo della Val Venosta ha perso 5mila euro in una truffa online. Aveva comprato un motore di ricambio per la sua auto, ma il motore non c’era mai stato. Quando ha pagato, il venditore ha sparito e non ha consegnato nulla. Ora cerca di capire come recuperare i soldi.

Un motore di ricambio per un'auto pagato a caro prezzo; e non c'entrano solo i 5mila euro sborsati. È la brutta vicenda capitata a un cittadino della Val Venosta, incappato in una truffa online. Tutto era cominciato con una ricerca su un sito specializzato nella vendita online di pezzi di ricambio.

