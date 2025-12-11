Gli occhi del Carlino sul mondo Foto pagine materiali d’epoca Una Storia lunga 140 anni raccontata sempre dal vivo

Gli occhi del Carlino sul mondo: questa mostra raccoglie oltre 140 anni di fotografie, pagine e materiali d’epoca, raccontando una lunga storia attraverso immagini live. Un viaggio visivo che evoca le parole di Henri Cartier-Bresson, catturando momenti significativi e testimonianze storiche di un passato condiviso, offrendo uno sguardo intenso e coinvolgente sulla nostra storia.

di Claudio Cumani Viene in mente una celebre frase di Henri Cartier-Bresson, scorrendo le tante testimonianze storiche racchiuse nelle immagini di questa mostra. Diceva, il pioniere del fotogiornalismo (così pioniere da meritare l’appellativo di ‘occhio del secolo’) che quello che un buon fotografo deve cercare di fare è mettere sulla stessa linea di mira la mente, il cuore e l’occhio. Perché fotografare, aggiungeva, è un modo di vivere. Dentro le foto qui raccolte ci sono 140 anni di storia di un grande giornale capace di raccontare con passione e coraggio un Paese e un Mondo, 140 anni attraversati dalle tragedie delle guerre e delle calamità ma galvanizzati da avventure mirabolanti e personaggi iconici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it