di Claudio Cumani Viene in mente una celebre frase di Henri Cartier-Bresson, scorrendo le tante testimonianze storiche racchiuse nelle immagini di questa mostra. Diceva, il pioniere del fotogiornalismo (così pioniere da meritare l’appellativo di ‘occhio del secolo’) che quello che un buon fotografo deve cercare di fare è mettere sulla stessa linea di mira la mente, il cuore e l’occhio. Perché fotografare, aggiungeva, è un modo di vivere. Dentro le foto qui raccolte ci sono 140 anni di storia di un grande giornale capace di raccontare con passione e coraggio un Paese e un Mondo, 140 anni attraversati dalle tragedie delle guerre e delle calamità ma galvanizzati da avventure mirabolanti e personaggi iconici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gli occhi del Carlino sul mondo. Foto, pagine, materiali d’epoca. Una Storia lunga 140 anni raccontata sempre dal vivo - La mostra gratuita dal 19 dicembre al 14 gennaio nella Sala Convegni Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi. Secondo ilrestodelcarlino.it
