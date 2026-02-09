Fares Bouzidi l' amico di Ramy che guidava il Tmax è stato arrestato per aver rubato una moto

Fares Bouzidi, l’amico di Ramy che era alla guida dello scooter, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il giovane di 22 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver rubato una moto. La sua presenza si collega direttamente all’incidente in cui ha perso la vita Ramy Elgaml, morto lo scorso 24 novembre durante un inseguimento dei carabinieri.

