Como ricorda gli operai deportati nei lager | targa al Cimitero Monumentale a 82 anni dagli scioperi antifascisti

A Como, venerdì 6 marzo alle 11, è stata inaugurata una targa al Cimitero Monumentale per ricordare gli operai deportati nei lager. L'evento si inserisce nel ricordo di uno degli episodi più drammatici della storia civile della città, dedicato a coloro che furono coinvolti negli scioperi antifascisti. La cerimonia rappresenta un momento di memoria collettiva per questa pagina della storia locale.

Como ricorda uno degli episodi più drammatici della propria storia civile. Venerdì 6 marzo alle ore 11.30, al Cimitero monumentale di Como, si terrà la cerimonia di commemorazione della deportazione degli operai comaschi nei campi di concentramento nazisti. La ricorrenza cade nell’82° anniversario degli scioperi antifascisti e contro la guerra proclamati il 6 marzo 1944 alla tintoria Comense – poi diventata Ticosa – e alla tintoria Castagna. Le proteste comasche si inserivano nel più ampio movimento di scioperi che, proprio in quei giorni, coinvolse numerose fabbriche del nord Italia. Le manifestazioni operaie ebbero conseguenze immediate e durissime. 🔗 Leggi su Quicomo.it

