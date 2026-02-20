Ranucci al delirio totale | I miei giornalisti deportati nei Tgr E ora pure il sindacato rosso lo molla | non è un lager

Ranucci ha scatenato un polverone, affermando che alcuni suoi giornalisti, tra cui figure di Report, sarebbero stati spostati nelle sedi della Tgr. La sua accusa riguarda pratiche di deportazione interna, che lui definisce come un vero e proprio “delirio totale”. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti, con il sindacato che respinge l’idea di un “lager” e chiede chiarimenti ufficiali sulle decisioni prese. La vicenda tiene banco nelle ultime ore e alimenta polemiche tra le parti.

La notizia da cui si parte è questa: diversi giornalisti – comprese alcune firme di Report – potrebbero essere smistati nelle sedi della Tgr. Apriti cielo, Ranucci su tutte le furie ha sentenziato e reclamato: «Gli assunti provenienti dalla nostra redazione sono 8. Non 2. E se 6 di loro accetteranno, saranno “deportati” nelle sedi regionali». Chiaro no? Commentando lo smistamento di alcuni giornalisti del suo enclave mediatico presso la Tgr, Ranucci ha usato un termine che ha ovviamente scatenato un terremoto in Rai: “ deportati “. Ranucci nella bufera: tutti i sindacati lo scaricano. Insomma, per il “tribuno” di Rai3, essere assegnati alle sedi regionali non è un’opportunità professionale o un dovere contrattuale, ma una punizione degna di un regime.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

