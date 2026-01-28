Il 14 gennaio si sono aperte le celebrazioni per il Giorno della memoria a Recanati. La città ha organizzato una serie di eventi, tra incontri, laboratori e letture, per ricordare i 329 deportati locali nei lager. In particolare, è stato letto il libro

Un calendario di iniziative è dedicato al Giorno della memoria. Le celebrazioni sono iniziate il 14 con incontri, laboratori e letture, in particolare del libro " Il pane perduto " di Edith Bruck, sopravvissuta ai lager. Promosse dalla sezione Anpi di Recanati e dall’ Istituto storico di Macerata, con il patrocinio del Comune e le associazioni locali, le attività hanno coinvolto soprattutto gli studenti. Ieri, nell’aula magna del Comune si è svolta una maratona di letture e riflessioni, con la proiezione di un intervento di Edith Bruck. Domani pomeriggio è prevista una cerimonia dedicata agli internati militari Italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Deportati nei lager 329 recanatesi. Una lapide per ricordare i loro nomi

Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria, istituita con la Legge 20 luglio 2000, n.

La Giornata della Memoria 2026 ha reso omaggio ai deportati irpini nei lager nazisti, con una cerimonia presso la Prefettura di Avellino.

