Como Inter quote | Fabregas sogna il colpo ma i bookie vedono l’Inter in finale 1,43

Il Como torna a disputare una semifinale di Coppa Italia dopo quarant’anni affrontando l’Inter, che al momento occupa la prima posizione in Serie A. La quota dell’Inter per la vittoria finale è di 1,43, mentre il club lombardo cerca di ottenere un risultato storico. Cesc Fabregas è stato collegato a un possibile trasferimento, mentre i bookmaker indicano l’Inter come favorita per la conquista del trofeo.

Como Inter quote. Il Como ritrova una semifinale di Coppa Italia dopo quarant’anni e lo fa contro la capolista della Serie A. Al Sinigaglia arriva l’Inter, determinata a lasciarsi alle spalle l’eliminazione dalla Champions League e a puntare con decisione alla doppietta scudetto-Coppa Italia. Secondo i bookmaker, i nerazzurri partono leggermente favoriti nel primo round, ma l’equilibrio è atteso. Il successo dell’Inter è proposto a 2,45, mentre il pareggio si gioca a 3,35 e la vittoria del Como a 2,90. Più netta, invece, la valutazione sul passaggio del turno: la qualificazione della squadra di Chivu è quotata a 1,43, contro il 2,78 dei lariani. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Como-Inter, Fabregas e Chivu si giocano un posto in finale: il pronosticoAllo stadio Sinigaglia la semifinale di andata: per i nerazzurri dopo l'addio alla Champions questo trofeo è un obiettivo La Coppa Italia entra nel...

Probabili formazioni Como Inter/ Quote: Chivu, attacco obbligato (Coppa Italia, oggi 3 marzo 2026)Probabili formazioni Como Inter, oggi martedì 3 marzo 2026, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per Fabregas e Chivu in Coppa Italia. ilsussidiario.net

Coppa Italia, semifinale Como-Inter: ecco il pronosticoA questo penultimo atto della Coppa Italia la formazione guidata da Cesc Fabregas è arrivata eliminando, nell’ordine, Sassuolo, Fiorentina e Napoli mentre l’Inter si è sbarazzata facilmente di Venezia ... tuttosport.com

