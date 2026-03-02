Como Inter Fabregas | Loro i più forti ma proveremo a fare una grande gara
In casa Como, la vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter è avvolta da un’atmosfera carica di emozione. Cesc Fabregas ha dichiarato che l’Inter è la squadra più forte, ma che il Como proverà a disputare una grande partita. La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia e l’attesa cresce tra tifosi e giocatori.
Fabregas. Vigilia carica di emozione in casa Como, atteso dalla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter al Sinigaglia. A presentare la sfida è stato Cesc Fabregas, intervenuto ai canali ufficiali del club lariano per analizzare un appuntamento che può valere una pagina di storia. “Sta arrivando un momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa partita con un focus importante“, ha dichiarato il tecnico spagnolo. L’atmosfera si preannuncia speciale: “Lo stadio sarà una piccola bomboniera, speriamo di poter fare una buona partita“. Fabregas non nasconde il valore dell’avversario, ma allo stesso tempo rivendica l’ambizione dei suoi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Como, Fabregas: Inter La domanda mi fa male. Loro sono fortissimi, vado a vederli in Champions
