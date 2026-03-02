Como Inter Fabregas | Loro i più forti ma proveremo a fare una grande gara

In casa Como, la vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter è avvolta da un’atmosfera carica di emozione. Cesc Fabregas ha dichiarato che l’Inter è la squadra più forte, ma che il Como proverà a disputare una grande partita. La sfida si giocherà allo stadio Sinigaglia e l’attesa cresce tra tifosi e giocatori.