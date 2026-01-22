Se l'Inter supera i turni preliminari della Champions League, potrebbe affrontare uno tra due possibili avversari nei PlayOff. Le ipotesi sono state analizzate dalla redazione di Inter News 24, offrendo una panoramica chiara e precisa sulle potenziali sfide che attendono i nerazzurri in questa fase della competizione. Di seguito, i dettagli più recenti e le supposizioni relative ai prossimi incontri.

Inter News 24 Champions League Inter, ecco il probabile avversario dei nerazzurri in caso di PlayOff: le ipotesi sono due. Dopo l’amaro ko rimediato contro l’Arsenal, l’ Inter di Cristian Chivu si proietta verso l’ultima, decisiva giornata della League Phase di Champions League. I nerazzurri, attualmente posizionati nella zona centrale della classifica, dovranno affrontare la delicata trasferta del Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund il prossimo 28 gennaio. Una gara fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per determinare il piazzamento finale e il conseguente accoppiamento nel turno preliminare degli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Champions League Inter, quale sarebbe l’avversario dei nerazzurri in caso di PlayOff? Ecco la risposta

Champions, sarà top 8 solo all’11% per l’Inter: l’avversario più probabile ai playoff…Dopo la sconfitta contro l’Arsenal a San Siro, il cammino dell’Inter in Champions League si complica, con una probabilità di accesso ai quarti stimata all’11%.

