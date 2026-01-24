Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter a valanga sul Pisa I nerazzurri ne fanno 6 Il Como schianta il Torino

Ecco i risultati aggiornati della Serie A 202526 in tempo reale: l’Inter di Cristian Chivu ha dominato il Pisa con un punteggio di 6-0, mentre il Como ha battuto il Torino. Questi incontri offrono uno sguardo sull’andamento del campionato italiano, con prestazioni che influenzano la classifica e il percorso delle squadre. Segui le ultime notizie e aggiornamenti sulle partite in corso e sui risultati finali.

Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell'Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.

