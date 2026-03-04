Como-Inter Chivu | Non è stata una gara da Inter non è stata bella da vedere Pronti per il derby

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si è conclusa con un pareggio senza reti al Sinigaglia. La partita, giudicata da Chivu non spettacolare, si è giocata senza segnature e lascia in bilico il passaggio del turno, che si deciderà nella gara di ritorno a San Siro. Entrambe le squadre si preparano ora per il prossimo impegno.

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si chiude senza reti. Al Sinigaglia finisce 0-0 e il discorso qualificazione resta completamente aperto in vista del ritorno a San Siro. Al termine della partita, Cristian Chivu ha analizzato la gara ai microfoni di Sportmediaset, spiegando le difficoltà incontrate dai suoi. «Avevamo qualche emergenza e siamo stati costretti a cambiare qualcosa. Per la prima volta abbiamo utilizzato il trequartista e modificato anche il nostro modo di difendere», ha spiegato l’allenatore nerazzurro. «Eravamo spesso in ritardo con il quinto sul loro terzino e il Como ci ha creato problemi con due attaccanti che in realtà non sono punte pure: venivano incontro per poi attaccare lo spazio». 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Inter Bodo Glimt, Sacchi non ha dubbi: «La squadra più forte d’Italia è stata eliminata da una norvegese. Sconfitta fuori da ogni logica…»

La corsa di Chivu: da derby a derby, l’Inter può chiudere i conti scudettoTra tormenti e lamenti basta poco per scoprirsi vincenti: con 10 punti da amministrare da qui alla fine del campionato, Cristian Chivu si avvicina a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Como Inter Chivu Non è stata una gara...

Temi più discussi: Como-Inter, semifinale di Coppa Italia: orari e dove vederla; Como-Inter, Chivu cambia modulo? Pronti Frattesi e Diouf. In mezzo e sulle fasce…; Il derby vita o morte? Per altri, non per l'Inter. E Chivu si gioca (anche) la Coppa Italia, il Milan può attendere; Coppa Italia, Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu.

Como-Inter, Chivu ammette: Non una bella partita, poi il messaggio per il derbyCristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Como e Inter ... spaziointer.it

Inter, Chivu: Non una bella partita, ma bravi a percepire la difficoltà. Pronti per il derbyIl tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo lo 0-0 contro il Como nella gara valevole per la semifinale d’andata. tuttomercatoweb.com

Como-Inter finisce senza reti: tutto rimandato a San Siro x.com

#CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an - facebook.com facebook