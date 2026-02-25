Inter Bodo Glimt Sacchi non ha dubbi | La squadra più forte d’Italia è stata eliminata da una norvegese Sconfitta fuori da ogni logica…

Ricordo che l’eliminazione dell’Inter da parte del Bodo Glimt è avvenuta perché i norvegesi hanno sfruttato al massimo le occasioni, sorprendendo i nerazzurri con un’azione decisiva negli ultimi minuti. Sacchi commenta che la sconfitta è difficile da spiegare, considerando la superiorità tecnica dell’Inter. La partita ha mostrato come una squadra considerata più forte possa uscire sorprendentemente. La vittoria del Bodo Glimt ha lasciato molti senza parole.

© Internews24.com - Inter Bodo Glimt, Sacchi non ha dubbi: «La squadra più forte d’Italia è stata eliminata da una norvegese. Sconfitta fuori da ogni logica…»

Inter News 24 Inter Bodo Glimt, Sacchi parla così dell’eliminazione nerazzurra a La Gazzetta dello Sport: tutte le sue parole. L’uscita di scena dell’Inter dalla Champions League ha lasciato interdetto anche Arrigo Sacchi. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il “Profeta di Fusignano” ha espresso tutto il suo stupore per un verdetto che definisce clamoroso, soprattutto considerando il divario tecnico, di fatturato e di investimenti tra i due club. Secondo Sacchi, c’erano tutte le premesse perché la squadra di Cristian Chivu superasse il turno, forte di un vantaggio di +10 in campionato sul Milan e della spinta incessante di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com Conferenza stampa Chivu post Inter Bodo Glimt: «Abbiamo reagito ad ogni sconfitta, oggi c’è da ammettere una cosa»Cristian Chivu ha spiegato che la sconfitta contro il Bodo Glimt deriva da errori difensivi e approccio sbagliato nella fase iniziale della partita. PAGELLE e TABELLINO Inter-Bodo Glimt 1-2: Thuram allarmante, Luis Henrique ha una marcia in più. Hauge da MilanThuram si è mostrato in difficoltà durante la partita, a causa di errori difensivi e poca precisione in fase offensiva. Temi più discussi: Sacchi: Il Bodo elimina la prima in A, facciamoci due domande. Ma l'Inter non si è buttata via ieri...; Sacchi: Inter, col Bodo senza frenesia. Con Esposito attacco coperto, la rimonta passa da…; Costacurta critico col campo del Bodo/Glimt: Non difendo l'Inter, ma qui si fa un altro calcio; Livorno, pomeriggio di pulizia al Moletto d’Ardenza: raccolti oltre 5 chili di plastica. L’Inter cade 1-2 contro il Bodo/Glimt e saluta la ChampionsDiretta Inter-Bodø/Glimt del 24 febbraio 2026: la gara perfetta dei norvegesi costringe alla resa la squadra di Chivu, a segno Hauge ed Evjen e ottavi centrati ... calciomagazine.net Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla ChampionsL’Inter chiamata alla rimonta perde anche la gara di ritorno a San Siro ed esce dalla Champions senza raggiungere nemmeno gli ottavi. Nel primo tempo la squadra di Chivu crea diverse occasioni con Fra ... sport.sky.it Inter-Bodo Glimt, errore di Akanji: l'ex Milan Hauge fa ancora gol. VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com BODO CHE BOTTA! L’INTER PERDE ANCORA E DICE CIAO CIAO ALLA CHAMPIONS https://youtu.be/pTvfvPtUqjI - facebook.com facebook