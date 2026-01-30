Stasera ce la prendiamo comica | sul palco del teatro Jolly Manlio Dovì

Domenica 1 febbraio al teatro Jolly va in scena "Stasera ce la prendiamo comica". Uno spettacolo che racconta con ironia e profondità l’umanità di oggi. Per circa 90 minuti il pubblico vivrà una miscela esplosiva di comicità, battute taglienti, monologhi avvincenti, imitazioni esilaranti e persino performance di beatbox. Protagonista è Manlio Dovì, che con la sua esperienza tra teatro, televisione e cinema regala uno show ricco di talento e versatilità. Accanto a lui, in alcuni momenti Antonio Panzica, con cui darà vita a gag, scambi brillanti e situazioni comiche che renderanno lo spettacolo ancora più irresistibile.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Manlio Dovì

Stasera, giovedì 11 dicembre, al Teatro Nuovo di Ferrara, Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli e sua moglie Federica Camba portano in scena ‘Io Marte, tu Mercole’, uno spettacolo che esplora la loro relazione attraverso momenti di comicità, affetto e intimità, tra pizzicotti e carezze.

Nel cuore di Nave, in provincia di Brescia, si intrecciano storia e leggenda legate all’ultima strega sul palco del teatro Mezzadri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Manlio Dovì

Argomenti discussi: Manlio Dovì a Palermo: stasera ce la prendiamo comoda tra ironia e verità; A casa tutti bene di Gabriele Muccino al Teatro Al Massimo di Palermo; Minchia Signor Tenente di e con Antonio Grosso al Teatro Turi Ferro di Acireale (CT); La Principessa Iris - Una favola moderna al Teatro Jolly di Palermo.

Manlio Dovì in Stasera ce la prendiamo comoda al Teatro Jolly di PalermoUn concentrato travolgente di comicità fisica, vocale e teatrale, capace di conquistare spettatori di ogni età. guidasicilia.it

Manlio Dovi (con la partecipazione di Antonio Panzica) al Teatro Jolly di Palermo domenica 1 febbraio 2026 ore 18 Intervista di Gabriella Di Carlo a Manlio Dovi prossimamente su Real time, in onda sul canale 15 di Telerent/7Gold Sicilia. Biglietti online nel pr facebook