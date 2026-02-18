Punch, il piccolo macaco abbandonato dalla madre nel 2023 in uno zoo giapponese, ha conquistato l’attenzione di molti grazie alla sua dolcezza. Il cucciolo si affeziona al suo peluche arancione, che porta ovunque e con cui si addormenta. Gli operatori hanno raccontato che Punch mostra segni di insicurezza, ma cerca conforto nel suo orsacchiotto. La sua storia diventa virale sui social media, attirando visitatori e appassionati di animali. La sua vicenda tocca il cuore di chi segue il suo percorso di crescita.

Abbandonato dalla madre alla nascita, il primate è stato accolto dai custodi dello zoo, che lo hanno nutrito con il biberon. Poiché nei primi mesi di vita i cuccioli di scimmia sono soliti aggrapparsi alla madre, il personale ha deciso di dargli un peluche e alcune coperte, per compensare l'assenza della genitrice e placare l’ansia del piccolo. Da allora Punch porta con sé ovunque questo peluche a forma di orangotango, nel quale sembra aver trovato il conforto di un legame materno. Gli internauti lo hanno adottato all'istante È stato all’inizio di febbraio, quando lo zoo di Ishikawa ha preso l’iniziativa di pubblicare foto e video del giovanissimo macaco che si rannicchiava contro il suo peluche e se lo trascinava dietro in ogni angolo del recinto, che Punch è stato catapultato al rango di star di Internet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia di Punch, il piccolo macaco abbandonato dalla madre che scioglie i cuori di tutto il mondo

