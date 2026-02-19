Un peluche a cui aggrapparsi e milioni di like | cosa racconta davvero la storia del macaco Punch

Punch, un giovane macaco giapponese abbandonato alla nascita, ha conquistato i social grazie a un peluche con cui si coccola. La sua vicenda ha attirato milioni di like, ma dietro i like si nasconde una realtà complessa. Punch ha trovato conforto in un giocattolo, simbolo di un aiuto che molti animali in difficoltà cercano. La sua storia apre uno sguardo sulla cura e sull’affetto necessari per gli animali abbandonati. La sua immagine continua a girare tra i post più condivisi.

Punch, un giovane macaco giapponese abbandonato alla nascita, è diventato virale per il suo peluche. La sua storia merita però una riflessione molto più ampia del cucciolo star dei social di turno. Punch, il piccolo macaco abbandonato dalla madre nel 2023 in uno zoo giapponese, ha conquistato l'attenzione di molti grazie alla sua dolcezza. Punch, una piccola scimmietta nata lo scorso luglio allo zoo di Ichikawa, ha trovato conforto tra le braccia di un peluche dopo essere stata abbandonata dalla madre. Punch-kun, il piccolo macaco abbandonato conquista i social con il suo peluche. Abbandonato dalla madre in uno zoo giapponese, Punch dorme solo insieme al suo peluche aranciano a forma di scimmia e lo porta con sé ovunque.