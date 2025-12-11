Gli iconici stivali fluffy ma in versione mini sono ancora i più amati dalle celeb Per look effortless slow e caldissimi

Gli stivali fluffy in versione mini continuano a essere il must-have preferito dalle celebrity. Perfetti per look effortless, slow e caldissimi, rappresentano l'equilibrio ideale tra comfort e stile durante l'inverno. Un elemento versatile e di tendenza che non può mancare nell'armadio delle fashioniste.

Se c’è una verità universale nell’armadio invernale delle It Girls, è che il comfort non deve mai sacrificare lo stile. E quest’anno, la conferma arriva (ancora una volta) dallo street style di New York, Londra e Milano. Dimenticate i tacchi vertiginosi per le commissioni in città: le regine indiscusse dell’inverno sono loro, gli UGG Mini Platform. Sì, proprio quelli. Gli stivaletti “fluffy” che hanno diviso l’opinione pubblica per anni sono tornati, ma in una versione mini, rialzata e decisamente più cool. Ugg Mini Platform: il fenomeno “ugly-chic” che piace a tutti. Perché le celeb come Bella Hadid, Kendall Jenner e Hailey Bieber non riescono a farne a meno? La risposta è nel mix perfetto tra nostalgia Y2K e pura praticità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gli iconici stivali fluffy, ma in versione mini, sono ancora i più amati dalle celeb. Per look effortless, slow e caldissimi

