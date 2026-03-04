Come il gemello digitale rende più efficiente e sostenibile l’aeroporto di Orio

Un progetto chiamato Avio sta utilizzando un «gemello digitale» per rendere più efficiente e sostenibile l’aeroporto di Orio. Il sistema raccoglie e integra dati provenienti da sensori, telecamere e sistemi operativi presenti sul piazzale. L’obiettivo è ottimizzare le operazioni e migliorare la gestione delle risorse nell’ambito aeroportuale.

Il progetto Avio integra dati da sensori, telecamere e sistemi operativi per migliorare l'efficienza del piazzale. Una piattaforma condivisa e innovativa apre a nuovi scenari di simulazione e sicurezza. Lanciato ad aprile 2025, il progetto «Airport virtual infrastructure operation» (Avio) ha dato origine a una visualizzazione integrata e propriamente modellata nel gemello digitale di dati provenienti da diverse sorgenti migliorando la situational awarness di piazzale della porzione «airside» del Milan Bergamo Airport di Orio al Serio. Si tratta di un «Digital twin» basato sul monitoraggio costante dei dati prodotti dalle telecamere e dai sensori sparsi per lo scalo.