Scienza ridurre drasticamente la memoria rende l’IA piu’ precisa ed efficiente

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ridurre drasticamente la memoria utilizzata dai  modelli di intelligenza artificiale puo’ aumentarne la precisione  nei compiti complessi e  migliorare l’efficienza  energetica. E’ quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell’ Università di Edimburgo e di NVIDIA, presentato alla conferenza internazionale  NeurIPS  e sottoposto a revisione paritaria. Lo studio mostra che  i grandi modelli linguistici (LLM)  che utilizzano una  memoria fino a otto volte piu’ piccola rispetto ai modelli non compressi  ottengono  risultati migliori in test di matematica, scienze e programmazione,  mantenendo invariato il tempo di ragionamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Grazie a Trump la Cina rischia di ridurre drasticamente lo svantaggio tecnologico sull’IA

Leggi anche: Approvata la nuova Strategia Nazionale per salute e sicurezza sul lavoro, Schillaci “Ridurre drasticamente infortuni e decessi”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alzheimer, un farmaco agisce prima della perdita di memoria; Farmaco orale rivoluzionario blocca l’Alzheimer in test di laboratorio: come funziona NU-9.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.