Scienza ridurre drasticamente la memoria rende l’IA piu’ precisa ed efficiente

Ridurre drasticamente la memoria utilizzata dai modelli di intelligenza artificiale puo’ aumentarne la precisione nei compiti complessi e migliorare l’efficienza energetica. E’ quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell’ Università di Edimburgo e di NVIDIA, presentato alla conferenza internazionale NeurIPS e sottoposto a revisione paritaria. Lo studio mostra che i grandi modelli linguistici (LLM) che utilizzano una memoria fino a otto volte piu’ piccola rispetto ai modelli non compressi ottengono risultati migliori in test di matematica, scienze e programmazione, mantenendo invariato il tempo di ragionamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

