Come gli uccelli a Contatto uno spettacolo toccante su amore incontro e identità

Potente e lacerante, Come gli uccelli è il capolavoro drammaturgico del franco libanese Wajdi Mouawad, tradotto in italiano da Monica Capuani e diretto da Marco Lorenzi. Lo spettacolo va in scena domenica 8 marzo alle ore 17 al Teatro Palamostre di Udine per la stagione Teatro Contatto. Premio Ubu 2024 come miglior nuovo testo straniero, Come gli uccelli racconta la storia d'amore tra Eitan, giovane di origine israeliana, e Wahida, ragazza di origine araba, immersi in una realtà segnata da conflitti, dolore e attentati. Un labirinto di storie familiari, eredità rimosse e lotte fratricide che diventa un'indagine emotiva sull'identità culturale e sulle proprie radici.

