Come gli uccelli una storia d’amore potente e lacerante in scena a Carpi

Sabato e domenica, al Teatro Comunale di Carpi, va in scena “Come gli uccelli”, uno spettacolo che mette in scena una storia d’amore intensa e dolorosa. La pièce, firmata dal drammaturgo franco-libanese Wajdi Mouawad, racconta il legame tra Eitan, un ragazzo israeliano, e Wahida, una giovane araba. Due vite che si incontrano e si scontrano in un racconto che lascia il segno. La regia e le interpretazioni promettono un’esperienza forte e coinvolgente per il pubblico.

Disperatamente giovani e innamorati, Eitan e Wahida, si conoscono a New York, in una delle scene d’amore tra le più belle scritte per il teatro contemporaneo. A dispetto delle loro origini, il loro amore fiorisce e cerca di resistere alla realtà storica con cui i due ragazzi devono fare i conti. Ma nel loro destino, qualcosa va storto sull’Allenby Bridge, il famoso ponte che collega (e divide), Israele e Giordania. Qui Eitan rimane vittima di un attentato terroristico e cade in coma. Da luoghi diversi, arrivano i genitori e i nonni a fare visita al ragazzo. Per tutti sarà l’occasione per guardare negli occhi le verità più nascosta, di affrontare il dolore dell’identità e di capire come resistere all'uccello della sventura che si scaglia contro il cuore e la ragione di ciascuno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Al Teatro della Polvere di Foggia, la stagione 20252026 si apre con il debutto di 'Una banale storia d'amore', una produzione teatrale firmata e interpretata da Annalaura D'Ecclesia.

Come gli uccelli– perché questo testo ci parlerà sempreIn scena al LAC una pièce che descrive identità, lingue e ferite, portando sul palco un amore impossibile e un conflitto che continua a bruciare, dentro e fuori dal teatro ... rsi.ch

Una riflessione profonda e lacerante sull’amore e l’identità in scena al ComunalePotente e lacerante, Come gli uccelli, in scena al Teatro Comunale di Carpi sabato 7 (alle 21) e domenica 8 febbraio (alle 16), capolavoro drammaturgico del franco-libanese Wajdi Mouawad, racconta la ... temponews.it

