Tutto l’amore per Vale | Uno spettacolo per lei

L’orchestra “Gino Neri” ha deciso di dedicare uno spettacolo a Vale, una bambina scomparsa di recente. La causa è il desiderio di onorare la sua memoria e diffondere un messaggio di amicizia e solidarietà. Domenica alle 11, alla Sala Estense, i musicisti metteranno in scena “Quante note ha zio Tobia”, un evento che unisce musica e emozioni, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione Oltre le Nuvole. L’iniziativa vuole ricordare Vale attraverso un momento di gioia condivisa.

Una storia tenera e delicata per ricordare a tutti che l’amicizia è una vera ricchezza. A portarla in scena, domenica alle 11 alla Sala Estense, sarà l’orchestra “Gino Neri” che, con lo spettacolo “Quante note ha zio Tobia”, regalerà una mattinata di sorrisi ed emozioni, per ricordare la piccola Valentina e sostenere le attività dell’associazione Oltre le Nuvole. A intrattenere il pubblico di piccoli e grandi sarà una narrazione per orchestra, scritta dal noto autore ferrarese di racconti per bambini Luigi Dal Cin, musicata dal maestro Stefano Squarzina e con la voce narrante del maestro Mauro Presini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutto l’amore per Vale: "Uno spettacolo per lei" Leggi anche: Campobello: l’amore al tempo del caporalato tra ulivi, mafia e schiavismo. Perché è uno spettacolo da non perdere Leggi anche: “La Rivolta della Gioia”: il debutto a Roma di uno spettacolo tutto da scoprire un nuovo compagno di balletti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutto l’amore per Vale: Uno spettacolo per lei; Verissimo: Tutto l'amore dei fratelli di Fiordaliso Video; A Savignano la presentazione del libro Asia. Tutto l’amore che resta -; Libri d'amore e romanzi rosa da leggere e regalare. Tutto l’amore per Vale: Uno spettacolo per leiDomenica alla Sala Estense l’evento dedicato alla bambina scomparsa. I genitori: Momento bellissimo. L’assessore: Ferrara risponderà presente. ilrestodelcarlino.it Che cos’è l’amore? In occasione di San Valentino ecco cinque libri per spiegare ai più piccoli l’emozione più forte di tutteI piccoli della scuola primaria di Lauropoli ci insegnano cos'è l'amore e una lista di libri perfetti per San Valentino ... ilfattoquotidiano.it “TUTTO VINCE L’AMORE” Tutto, proprio tutto. Per questo dobbiamo fare la nostra parte affinché sia sempre vittorioso. Per questo però dobbiamo averne cura: dobbiamo nutrirlo e metterlo al centro di ogni nostro pensiero e di ogni nostra azione. Che bel progr - facebook.com facebook