Gli animali che possono svegliarsi dal letargo già a febbraio | le specie che ritornano prima

A febbraio alcuni animali, come orsi, ricci, rettili e anfibi, si svegliano dal letargo. Con l’inverno che resta mite, questi animali riprendono le loro attività più in fretta del solito.

Il letargo non è uguale per tutti e con inverni particolarmente miti già a febbraio alcuni animali come orsi, ricci, rettili e anfibi possono tornare attivi.

Alcune storie vere testimoniano come animali insoliti possano comparire nel WC, rendendo prudente un controllo prima di sedersi.

Nel corso del 2025, gli scienziati hanno identificato nuove specie animali provenienti da diverse parti del mondo.

Argomenti discussi: In Messico i passi avanti per la protezione degli animali non si fermano; Con il concorso di disegno arriva a Palermo Io rispetto gli animali; Roma, Sfattoria. Enpa e associazioni denunciano l’inadempienza della Regione Lazio e del Comune di Roma, custodi giudiziari degli animali; I cani sentinella del diabete nei bambini e quelli che aiutano anziani soli. Quando il legame con gli animali è una cura.

Animali che si possono tenere in casa: scopri cosa puoi e non puoiIl gatto è l’ animale domestico ideale per chi ama la compagnia senza vincoli rigidi. Non ha bisogno di essere portato fuori, usa la lettiera, dorme molto e decide autonomamente quando fare le fusa. microbiologiaitalia.it

La legge che vieta gli animali nei circhi esiste, ma resta ferma. A Genova il Consiglio comunale approva una mozione unanime: un segnale politico che punta dritto ai continui rinvii. Perché i Comuni non possono intervenire e cosa manca davvero perché il div facebook