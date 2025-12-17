Combinata nordica la Coppa del Mondo maschile riparte dal difficile contesto di Ramsau
La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Ramsau am Dachstein, un appuntamento tradizionale che anticipa le festività natalizie. In un contesto sfidante, gli atleti si preparano a sfidarsi in una delle tappe più attese della stagione 2025, tra emozioni, tecnica e determinazione. Un evento imperdibile per gli appassionati e gli amanti di questo affascinante sport in continua evoluzione.
La Coppa del Mondo di combinata nordica è prossima a vivere, anche in questo 2025, il canonico appuntamento pre-natalizio di Ramsau am Dachstein. La località austriaca è una di quelle che non manca mai dal calendario del circuito maggiore, del quale è diventata una piccola istituzione, nonostante il trampolino sia vetusto e di piccole dimensioni. Per la verità, il borgo stiriano sta addirittura accarezzanddo l’idea di candidarsi per organizzare i Mondiali di sci nordico, come già avvenuto nel 1999. All’epoca, per disputare le competizioni su trampolino grande, ci si appoggiò a Bischofshofen. La dinamica si riproporrebbe per qualsiasi eventuale manifestazione iridata futura. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Combinata nordica, la Coppa del Mondo riparte nel segno di Johannes Lamparter. Lotta furiosa in casa Italia
Leggi anche: Combinata nordica, i convocati dell’Italia per l’apertura di Coppa del Mondo: torna Samuel Costa
Combinata nordica, riparte la Coppa del Mondo: otto azzurri diretti a Ramsau, coinvolti entrambi i settori; La Coppa del Mondo riparte da Ramsau con mass start e gundersen: otto azzurri in gara; Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile rientra nella nursery di Ramsau; Sport invernali, combinata nordica: la Coppa del Mondo riparte da Ramsau con mass start e gundersen, otto azzurri in gara.
Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile riparte dal difficile contesto di Ramsau - La Coppa del Mondo di combinata nordica è prossima a vivere, anche in questo 2025, il canonico appuntamento pre- oasport.it
Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile rientra nella nursery di Ramsau - Per quanto ancora giovanissima, la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica comincia ad avere delle 'Classiche'. oasport.it
Coppa del mondo di combinata nordica 2025 / 2026: la seconda tappa a Trondheim, i risultati LIVE - Secondo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di combinata nordica a Trondheim, Norvegia, in programma dal 4 al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. olympics.com
Combinata nordica in Val di Fiemme - coppa del mondo
Tris FVG nella prossima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica. Nel fine settimana a Ramsau, in Austria, ci saranno Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Greta Pinzani - facebook.com facebook
Biathlon da € 90 Bob da € 154 Combinata nordica da € 50 Curling da € 50 Hockey da € 60 Pattinaggio da figura € 450 Salto sci € 95 Sci alpinismo solo offerta Slittino € 50 #MilanoCortina x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.