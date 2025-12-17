combinata nordica la coppa del mondo maschile riparte dal difficile contesto di ramsau

La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Ramsau am Dachstein, un appuntamento tradizionale che anticipa le festività natalizie. In un contesto sfidante, gli atleti si preparano a sfidarsi in una delle tappe più attese della stagione 2025, tra emozioni, tecnica e determinazione. Un evento imperdibile per gli appassionati e gli amanti di questo affascinante sport in continua evoluzione.

La Coppa del Mondo di combinata nordica è prossima a vivere, anche in questo 2025, il canonico appuntamento pre-natalizio di Ramsau am Dachstein. La località austriaca è una di quelle che non manca mai dal calendario del circuito maggiore, del quale è diventata una piccola istituzione, nonostante il trampolino sia vetusto e di piccole dimensioni. Per la verità, il borgo stiriano sta addirittura accarezzanddo l’idea di candidarsi per organizzare i Mondiali di sci nordico, come già avvenuto nel 1999. All’epoca, per disputare le competizioni su trampolino grande, ci si appoggiò a Bischofshofen. La dinamica si riproporrebbe per qualsiasi eventuale manifestazione iridata futura. 🔗 Leggi su Oasport.it

