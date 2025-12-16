Combinata nordica la Coppa del Mondo femminile rientra nella nursery di Ramsau

La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica, ancora in fase embrionale, sta emergendo con nuove tappe e tradizioni. La tappa di Ramsau si distingue come una delle prime ‘classiche’ di questa giovane competizione, segnando un passo importante nello sviluppo della disciplina e nella crescita del settore femminile.

© Oasport.it - Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile rientra nella nursery di Ramsau Per quanto ancora giovanissima, la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica comincia ad avere delle 'Classiche'. Tale può essere definita la tappa di Ramsau am Dachstein, che avrà luogo nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 dicembre. La località austriaca è infatti l'unica a essere stata inserita nel calendario di ogni stagione di vita del massimo circuito. Il programma prevede due gare, da disputarsi in due format differenti. Si comincia con una mass start, seguita da una canonica gundersen. La speranza è che le competizioni possano essere regolari, senza essere condizionate esageratamente dal vento, che su questo trampolino talvolta è un fattore determinante, nonostante le dimensioni dell'impianto siano molto ridotte.

Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile parte senza certezze e… senza Giochi Olimpici! - La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica è pronta a inaugurare la propria VI edizione de jure, la V de facto dopo che nel 2020- oasport.it

Combinata nordica – Sono otto gli italiani convocati per la tappa di Coppa del Mondo di Ramsau - facebook.com facebook

