Combinata nordica Oberhof pronta ad accogliere anche il settore femminile ‘aumentando l’offerta’
La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si prepara a fare tappa a Oberhof, in Germania, il 17 e 18 gennaio. Questa sarà la prima volta che la località accoglie una competizione femminile, ampliando così il proprio ruolo nel circuito internazionale. La manifestazione rappresenta un passo importante nell’evoluzione della disciplina e nell’offerta di eventi dedicati alle atlete.
La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si appresta a scoprire un contesto inedito. Il fine settimana del 17 e 18 gennaio coincide difatti con la tappa di Oberhof, località tedesca sinora sconosciuta al massimo circuito dedicato alle ragazze. D’altronde, si compete in un luogo rientrato nel giro delle prove di primo livello dopo tempo immemore. In passato, il borgo situato proprio nel cuore della Selva di Turingia era uno dei luoghi di riferimento per gli sport invernali nell’oggi defunta Germania Est. In particolare, la rivalità interna con Altenberg era feroce, soprattutto per quanto concerneva bob e slittino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Oberhof dopo 16 anni e scopre il Normal Hill
Leggi anche: Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile rientra nella nursery di Ramsau
Combinata nordica, Oberhof pronta ad accogliere anche il settore femminile, ‘aumentando l’offerta’ - La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si appresta a scoprire un contesto inedito. oasport.it
La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Oberhof dopo 16 anni e scopre il Normal Hill - La Coppa del Mondo maschile di combinata nordica riscopre Oberhof, dove si competerà nel weekend del 17- oasport.it
Combinata nordica: otto azzurri per la seconda tappa del 2026 di CdM, venerdì si comincia a Oberhof - end sulle nevi tedesche, con Pittin, Costa, Kostner, Bortolas, Buzzi, Gianmoena, Dejori e Pinzani ... neveitalia.it
Per l’evento Milano-Cortina 2026 si concentrano, da Lago di Tesero a Predazzo, 59 podi tra fondo, salto e combinata nordica. Accanto allo sport, Trento e il sistema museale provinciale ospitano l’Olimpiade culturale, leva di crescita per i territori. facebook
La Provincia autonoma di Trento e il Comune di Tesero hanno ufficialmente inaugurato lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, infrastruttura di rilevanza strategica destinata a ospitare le gare olimpiche di sci di fondo e combinata nordica, oltre alle… facebook. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.