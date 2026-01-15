Combinata nordica Oberhof pronta ad accogliere anche il settore femminile ‘aumentando l’offerta’

La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si prepara a fare tappa a Oberhof, in Germania, il 17 e 18 gennaio. Questa sarà la prima volta che la località accoglie una competizione femminile, ampliando così il proprio ruolo nel circuito internazionale. La manifestazione rappresenta un passo importante nell’evoluzione della disciplina e nell’offerta di eventi dedicati alle atlete.

La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si appresta a scoprire un contesto inedito. Il fine settimana del 17 e 18 gennaio coincide difatti con la tappa di Oberhof, località tedesca sinora sconosciuta al massimo circuito dedicato alle ragazze. D’altronde, si compete in un luogo rientrato nel giro delle prove di primo livello dopo tempo immemore. In passato, il borgo situato proprio nel cuore della Selva di Turingia era uno dei luoghi di riferimento per gli sport invernali nell’oggi defunta Germania Est. In particolare, la rivalità interna con Altenberg era feroce, soprattutto per quanto concerneva bob e slittino. 🔗 Leggi su Oasport.it

