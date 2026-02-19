Samuel Costa e Aaron Kostner portano l’Italia ai piedi del podio nella combinata nordica! Oro alla solita Norvegia

Samuel Costa e Aaron Kostner hanno portato l’Italia sul podio nella combinata nordica, a causa di una gara combattuta e di ottime prestazioni. La loro performance ha sorpreso molti, considerando le aspettative basse prima dell’evento. La squadra italiana ha migliorato la sua posizione rispetto alle gare precedenti, grazie a salite veloci e scelte strategiche durante la discesa. Alla fine, l’Italia si è classificata quarta, lasciando dietro di sé molte nazioni. La loro prova si è conclusa con un risultato che fa sperare.

L' Italia conquista un risultato totalmente insperato alla vigilia e si attesta in quarta piazza nella Team Sprint di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Samuel Costa e Aaron Kostner si sono resi protagonisti di una rimonta clamorosa nel segmento di fondo sotto una vera e propria bufera di neve a Tesero, guadagnando sette posizioni e chiudendo addirittura davanti alla Germania che partiva davanti a tutti dopo il segmento di salto. La coppia azzurra, undicesima al via della prova pomeridiana sugli sci stretti con un distacco di 1'26" dalla vetta, ha dato vita ad un recupero entusiasmante superando un Paese dopo l'altro per poi lanciarsi in un disperato inseguimento in solitaria verso il quintetto di testa (in cui regnava il tatticismo per risparmiare energie in condizioni meteo estreme).