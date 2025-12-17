Il raggiro del nipote nei guai finisce male | arrestata coppia con precedenti

Una coppia con precedenti è stata arrestata a Udine dopo aver tentato di mettere in atto il classico raggiro del “nipote nei guai”. Gli agenti, notando comportamenti sospetti, ha deciso di seguirli, portando all’arresto. L’episodio evidenzia l’importanza di vigilare e intervenire prontamente per prevenire truffe e situazioni di rischio.

Li hanno notati muoversi con circospezione nei pressi del centro di Udine e hanno deciso di non perderli di vista. È così che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine, impegnati in specifici servizi contro le truffe agli anziani, sono arrivati ad arrestare in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

