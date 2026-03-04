Colpo di fortuna da record | sbancato 1 milione di euro in tabaccheria

Un giocatore sconosciuto di Palazzolo sull'Oglio ha vinto un milione di euro al Million Day, una lotteria a doppia estrazione con cinque numeri tra 1 e 55. La vincita è stata realizzata in una tabaccheria della zona, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del vincitore. La somma è stata conseguita in modo casuale attraverso il gioco.

Colpo di fortuna milionario nel Bresciano: a Palazzolo sull'Oglio un ignoto vincitore ha sbancato 1 milione di euro al Million Day, gioco a lotteria a doppia estrazione giornaliera che si basa sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Si può partecipare compilando una schedina: il miglior punteggio è dato dalla cinquina vincente, ovvero 5 numeri esatti. Così come è successo a Palazzolo il 27 febbraio scorso: nell'estrazione delle 20.30 sono stati selezionati i numeri 20 27 29 37 38, i fortunati giocati dal vincitore bresciano. Si tratta della 364° vincita milionaria dal lancio del Million Day, la nona dall'inizio dell'anno (e già la seconda nella nostra provincia): la schedina fortunata è stata giocata alla tabaccheria di Stefano Chiodini in Via Verdi a Palazzolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

