Incendio a Nesso fiamme da una canna fumaria | distrutto il tetto di un’abitazione

Oggi a Nesso i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi sul tetto di una casa al Pian del Tivano. Le fiamme, originate da una canna fumaria, hanno causato danni significativi alla struttura. L’intervento delle forze di emergenza ha permesso di contenere il fuoco e prevenire ulteriori conseguenze.

Nesso, 5 gennaio 2025 – Vigili del fuoco al lavoro dalla tarda mattinata di oggi, per domare il vasto incendio che si è spigionato sul tetto di una abitazione indipendente a Nesso, al Pian del Tivano. L'allarme è arrivato verso le 11: le prima squadre arrivate in posto, hanno ipotizzato che le fiamme fosse scaturite da un surriscaldamento della canna fumaria, per poi propagarsi alla copertura dell’edificio in legno, con un coinvolgimento molto esteso del tetto. Le fiamme e l’elevata temperatura avevano già determinato una grave compromissione delle strutture in legno e delle tegole di copertura, generando una imponente colonna di fumo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Nesso, fiamme da una canna fumaria: distrutto il tetto di un’abitazione Leggi anche: Appartamento distrutto da fiamme. Occhi puntati sulla canna fumaria Leggi anche: Incendio alla canna fumaria, evacuata l'abitazione al piano superiore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lago di Como, paura a Nesso: le fiamme divorano il tetto di una casa, le immagini - Intervento di soccorsodei vigili del fuoco a partire dalle 11 circa di questa mattina in via del Tivano a Nesso per l’incendio di un tetto. comozero.it

Grosso incendio a Nesso, colonna di fumo visibile a distanza: tetto di una casa in fiamme - Intervento dei vigili del fuoco in via del Tivano nella tarda mattinata: le fiamme, partite dalla canna fumaria, hanno coinvolto la copertura dell’edificio. quicomo.it

Incendio al tetto di un’abitazione a Nesso, intervento dei Vigili del Fuoco in via del Tivano - Le fiamme, probabilmente partite dalla canna fumaria, hanno interessato l’intera copertura lignea. ciaocomo.it

Chiara Costanzo tra le vittime dell’incendio al bar Le Constellation a Crans-Montana. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.