L’Ambasciata Usa offrirà per la prima volta servizi consolari negli insediamenti dei coloni israeliani

Per la prima volta l’Ambasciata degli Stati Uniti in Israele fornirà servizi consolari di routine, come il rilascio del passaporto, negli insediamenti dei coloni di Beitar Illit ed Efrat, ritenuti illegali dal diritto internazionale. Lo hanno annunciato i funzionari statunitensi sul canale di X, specificando che si tratta di uno sportello previsto dall’iniziativa Freedom 250 e che si inserisce nell’ambito degli “sforzi dell’Ambasciata per raggiungere tutti gli americani“. L’ufficio, fanno sapere, sarà aperto per un giorno venerdì 27 febbraio a Efrat, e nei prossimi due mesi a Ramallah, Beitar Illit, Haifa, Gerusalemme, Netanya e Beit Shemesh. “Saremo in ognuna di queste località solo per un giorno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

