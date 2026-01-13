Da gennaio a giugno, Palazzo Lenzi ospita una ricca rassegna culturale organizzata dall'Institut Français di Firenze. Il programma include cinema, letteratura, musica e teatro, rivolto a un pubblico di adulti e ragazzi. Con anteprime, proiezioni, spettacoli e concerti, l’evento offre un’occasione per esplorare temi di storia e contemporaneità attraverso diverse discipline artistiche, con particolare attenzione al cinema e alle sue novità.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Storia e contemporaneità, classici e anteprim e, adulti e ragazzi. E' un programma variegato, aperto e diffuso la rassegna di eventi organizzata fino a giugno dall' Institut Français a Palazzo Lenzi e in altre istituzioni culturali della città; un semestre di incontri, proiezioni, concerti e spettacoli teatrali dove il cinema occupa un ruolo centrale: se la rassegna "Cinema a Palazzo" prosegue con appuntamenti ricorrenti per tutta la stagione, tra gennaio e marzo spazio ad anteprime e titoli di rilievo - da "Six pieds sur terre" (191) di Karim Bensalah a "La scomparsa di Josef Mengele" (241 - 12) di Kirill Serebrennikov; da "Comme un fils" (261) di Nicolas Boukhrief a "Le Roman de Jim" (52) di Arnaud e Jean-Marie Larrieu - documentari e grandi cult, come "Ernest Cole, Photographe" (52) di Raoul Peck e "Paris qui dort" (163) di René Clair. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinema, Letteratura, Musica e Teatro: un semestre di appuntamenti a Palazzo Lenzi

