E Palazzo Ricci? Attende Il Campus della musica rimandato a primavera

"Questa primavera", cantava Pino Daniele. Questa Primavera è l’orizzonte che il sindaco Andrea Biancani ha dato per la consegna dei lavori di Palazzo Ricci, cuore del futuribile “Campus della musica“ in centro storico. Riannodiamo i fili di un cantiere importante iniziato ben quattro anni fa, nonostante l’ottimistico cronoprogramma di allora che decretava lavori fattibili in 365 giorni. Di complessità in complessità – compreso il passo falso di un progetto sbagliato per cui il Comune, a metà gennaio, ha anticipato 103mila euro all’attuale ditta affinché concluda i lavori decidendo di rivalersi sullo studio di progettazione che ha sbagliato – il cantiere è inesorabilmente slittato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

#etg #news È diventata ormai una tradizione la cerimonia di consegna del #PremioCamilloGrifi per meriti scolastici a Palazzo Ricci di #Macerata: una #borsadistudio di 2500 euro a 13 studenti meritevoli del territorio… By Roberto Properzi facebook

MACERATA - A Palazzo Ricci la cerimonia per l'assegnazione delle borse di studio da 2500 euro della Fondazione Carima agli... x.com