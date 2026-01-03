Lo psicologo dei genitori a Crans-Montana | Li tiene in piedi la rabbia I ragazzi escono dall’inferno sono chiusi tra loro

Lo psicologo dei genitori a Crans-Montana osserva che la rabbia sostiene le famiglie in crisi, mentre i giovani affrontano un periodo difficile, tra isolamento e conflitti. La situazione, segnata da tensioni e insonnia, riflette un contesto complesso in cui la speranza e l’incubo si alternano. Comprendere queste dinamiche è essenziale per trovare strumenti di supporto e favorire un percorso di recupero per tutti.

Vivono sospese tra la speranza e l'incubo. Sopravvivono. Non dormono dalla notte di Capodanno. Difficile chiudere gli occhi. Nel salone del centro congressi Régent i silenzi, pesanti, sono interrotti dalle lacrime, quando lo sconforto, la disperazione e la stanchezza hanno il sopravvento. Le famiglie dei ragazzi dispersi e feriti sono logorate dall'attesa. Snervante. I minuti che sembrano non passare mai. Le ore che si trascinano. E ora comincia a insinuarsi la rabbia. “Che è quella che ti tiene in piedi. L'energia è immensa, ma ci consuma anche. E l'incertezza non ci permette di vivere bene”. Massimiliano Amil è uno degli psicologi arrivati dalla Valle d'Aosta per mettersi “a disposizione delle famiglie dei ragazzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

