Pavia studio sul cervello di genitori e figli | Gli errori? Inevitabili Conta come si ripara la relazione
Un nuovo studio italiano ha analizzato come reagiscono i cervelli di madri e bambini di 9 mesi quando l’interazione viene improvvisamente interrotta e poi ripresa. I ricercatori hanno osservato che gli errori sono inevitabili, ma ciò che conta è come si riesce a riparare il rapporto. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, mostrano che queste interruzioni fanno parte del normale sviluppo e che il modo in cui si gestiscono può rafforzare il legame tra genitori e figli.
Pavia, 29 gennaio 2026 - Un nuovo studio italiano, pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports del gruppo Nature, ha osservato cosa accade nel cervello di madri e bambini di 9 mesi quando l'interazione viene improvvisamente interrotta e poi riparata. La risposta è sorprendente: dopo la disconnessione, la relazione non torna semplicemente a funzionare "come prima", ma si riorganizza a livello neurale. La tecnica. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica avanzata chiamata Eeg hyperscanning, che permette di registrare contemporaneamente l'attività cerebrale di due persone che interagiscono.
