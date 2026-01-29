Pavia studio sul cervello di genitori e figli | Gli errori? Inevitabili Conta come si ripara la relazione

Un nuovo studio italiano ha analizzato come reagiscono i cervelli di madri e bambini di 9 mesi quando l’interazione viene improvvisamente interrotta e poi ripresa. I ricercatori hanno osservato che gli errori sono inevitabili, ma ciò che conta è come si riesce a riparare il rapporto. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, mostrano che queste interruzioni fanno parte del normale sviluppo e che il modo in cui si gestiscono può rafforzare il legame tra genitori e figli.

