Colleferro Sold Out e successo straordinario per La Traviata di G Verdi al Teatro comunale Vittorio Veneto a suggello della seconda edizione del Concorso Lirico Città di Colleferro

A Colleferro, il Teatro Comunale Vittorio Veneto ha registrato il tutto esaurito per “La Traviata” di G. Verdi, segnando il successo della seconda edizione del Concorso Lirico Città di Colleferro. La rappresentazione ha riscosso grande entusiasmo tra il pubblico, con applausi calorosi e riconoscimenti per la qualità dell’evento.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Grande successo di pubblico e lunghi e calorosi applausi a scena aperta per "La Traviata"

