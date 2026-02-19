Colle punta sulla cultura Presentazione progetto della nuova biblioteca

Il Comune di Colle ha deciso di investire sulla cultura, annunciando la presentazione del nuovo progetto della biblioteca comunale. La presentazione si terrà sabato 21 febbraio alle 11, al Saloncino del Teatro del Popolo. L’iniziativa mira a rafforzare il centro storico, creando uno spazio dedicato alla lettura e all’apprendimento. Durante l’evento, saranno illustrati i dettagli di questa operazione, che prevede l’ammodernamento di un edificio storico e l’allestimento di nuove aree per i visitatori. La comunità locale attende con interesse questa novità.

L'amministrazione comunale di Colle ha annunciato, ieri, che sabato 21 febbraio alle 11 al Saloncino del Teatro del Popolo, sarà presentato ufficialmente il progetto della nuova Biblioteca comunale: un intervento strategico che si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana e culturale del centro storico. Era il 27 novembre quando il consiglio comunale di Colle ha approvato l'acquisto dei locali di via Oberdan, dove sorgerà la nuova biblioteca della città. Il 22 dicembre del 2025 era arrivata la firma per l'acquisto vero e proprio. Ora si avvia la fase della progettazione. Si tratta di un immobile di 2mila metri quadrati, ovvero nell'ex galleria commerciale di fronte al Teatro del Popolo.