colle punta sulla cultura ecco la nuova biblioteca nei locali di via oberdan

Il Comune di Colle ha recentemente approvato la realizzazione di una nuova biblioteca nei locali di via Oberdan. L’iniziativa, approvata dal consiglio comunale il 27 novembre, mira a rafforzare la cultura e l’offerta di spazi dedicati alla lettura e allo studio per i cittadini. La struttura rappresenta un investimento nel patrimonio culturale della città, contribuendo a valorizzare il territorio e a promuovere l’accesso alla conoscenza.

Era il 27 novembre quando il consiglio comunale di Colle ha approvato l'acquisto dei locali di via Oberdan, dove sorgerà la nuova biblioteca della città. Ieri è arrivata la firma per l'acquisto vero e proprio. "E' una giornata importante per Colle – dice una nota dell'amministrazione comunale –. Con la firma per l'acquisto dei locali della nuova biblioteca comunale compiamo un passaggio concreto e irreversibile: un atto che costruisce futuro. La nuova biblioteca sarà molto più di un luogo di studio e di prestito libri. Sarà uno spazio pubblico aperto, accessibile, pensato per tutte e tutti: bambini, studenti, famiglie, anziani, associazioni.

