Sos Coldiretti alla Ue carne agli ormoni e riso ai pesticidi | veleno nel piatto e norme aggirabili A rischio salute e Made in Italy

Sos Coldiretti denuncia le criticità legate all'importazione di carne agli ormoni e riso trattato con pesticidi, che rappresentano un rischio per la salute e il Made in Italy. Mentre l’UE si concentra su politiche ambientali, le norme vigenti vengono spesso aggirate, mettendo a rischio la qualità dei prodotti italiani e la sicurezza dei consumatori. È importante un intervento concreto per tutelare l’agricoltura e i cittadini.

Mentre l’Unione Europea continua a perdersi in astratti proclami green, l’agricoltura italiana si ritrova sotto l’assedio di u n’invasione silenziosa e tossica. E a Torino, seimila agricoltori della Coldiretti sono scesi in piazza per gridare un “no” risoluto al dumping alimentare (esportazione di merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno o su un altro mercato, oppure addirittura sotto costo, ndr). E alla concorrenza sleale che sta avvelenando le nostre tavole. Col rischio di mettere in ginocchio i nostri produttori. Allarme Coldiretti: dalla carne agli ormoni al riso ai pesticidi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sos Coldiretti alla Ue, carne agli ormoni e riso ai pesticidi: veleno nel piatto e norme aggirabili. A rischio salute e Made in Italy Approfondimenti su sos coldiretti La moda Made in Italy alla sfida del passaporto digitale Ue Faro sui patti commerciali. Coldiretti analizza i rischi per il Made in Italy a tavola Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su sos coldiretti Argomenti discussi: Coldiretti torna in piazza per salvare l'agricoltura europea: a Strasburgo anche gli agricoltori novaresi. Coldiretti in mobilitazione: Più controlli sugli alimenti extra UeTroppi rischi per consumatori e agricoltori Coldiretti in mobilitazione: Più controlli sugli alimenti extra Ue ... marigliano.net UE: Coldiretti, da carne agli ormoni a riso ai pesticidi, più controlli per salvare eccellenze Italia(ASI) Dalla carne congelata con ormoni e antibiotici al riso coltivato con pesticidi vietati, serve potenziare i controlli su tutti i prodotti alimentari extra Ue e garantire piena trasparenza al cons ... agenziastampaitalia.it Raduno delle maschere etniche Boes e Merdules di #Ottana, Urthos e Buttudos di #Fonni, Thurpos di #Orotelli, S'Ainu Orriadore di #ScanoMontiferro, S'Urthu de sos Colonganos di #Austis, Sos Tumbarin - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.