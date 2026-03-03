Rimini | 6 dissuasori regole per i codici di accesso al centro

A Rimini, la Giunta comunale ha approvato un nuovo regolamento riguardante i codici di accesso ai varchi nel centro. Sono stati installati sei dissuasori per rafforzare la sicurezza in questa zona. Il provvedimento mira a regolare in modo più preciso i controlli e l’accesso alle aree centrali della città. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per tutelare gli spazi più frequentati.

La sicurezza del cuore di Rimini ha appena ricevuto un nuovo livello di protezione attraverso l'approvazione formale da parte della Giunta comunale di un regolamento specifico per la gestione dei codici di accesso ai varchi regolamentati. Questa decisione, presa il 3 marzo 2026, stabilisce le regole per l'utilizzo dei dissuasori mobili installati nella Zona a Traffico Limitato e nelle aree pedonali, sistemi attivi dal primo luglio dell'anno precedente su indicazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo dichiarato è accrescere il livello di protezione del centro storico, allineando la città alle misure adottate dalle principali realtà urbane italiane ed europee in risposta alla crescente instabilità internazionale.