Pilomat? Saranno un supporto per il commercio Tanti movimenti di negozi in centro e c' è il caso kebab tra ' le belle vetrine'

Nei prossimi mesi alcuni varchi nel centro storico vedranno l’installazione di pilomat, dissuasori che bloccheranno il passaggio alle auto non autorizzate nei fine settimana e nei giorni festivi. L’obiettivo è rendere le passeggiate più sicure, anche con tanti negozi aperti e le vetrine già animate dal movimento. Tra le vie più movimentate, si fa anche il caso di alcuni negozi di kebab, tra le “belle vetrine” che attirano passanti e clienti.

In corrispondenza di alcuni varchi del centro storico, tra qualche mese, verranno installati dei dissuasori che bloccheranno il traffico solo nel fine settimana e nei giorni festivi (contro le auto non autorizzate) per rendere le passeggiate del centro molto più sicure. Questa novità dei pilomat ha avviato un acceso dibattito in città anche se finora i commercianti del centro non conoscono in modo dettagliato e preciso come si svilupperà il nuovo piano di pedonalizzazione.

