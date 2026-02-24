76 grammi di cocaina sequestrati | arrestato spacciatore a Ospitaletto

Un arresto avviene dopo il sequestro di 76 grammi di cocaina in un quartiere di Ospitaletto. La causa è il tentativo di spaccio di droga da parte di un giovane di 22 anni, residente a Trento e domiciliato a Roma. La polizia ha intercettato l’uomo mentre consegnava una dose a un acquirente. L'intervento ha portato al suo fermo e alla confisca della sostanza, che verrà analizzata nei laboratori. La vicenda rivela come il traffico di droga coinvolga diverse città.

Un arresto che fa luce su un fenomeno più ampio. Un giovane di 22 anni, residente a Trento ma domiciliato a Roma, è stato arrestato a Ospitaletto, in provincia di Brescia, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine lungo la strada proveniente da Travagliato, gli agenti hanno notato il suo comportamento nervoso e hanno trovato 70 bustine di cocaina, per un peso complessivo di 76 grammi, già confezionate e pronte per la vendita. Insieme alla droga, sono stati sequestrati 415 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane, di origini albanesi, è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e ora si trova in carcere in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

