Cisl e Cgil alla Clay Paky | L’azienda continui ad investire e mantenere l’area produttiva

Il 11 dicembre, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno organizzato uno sciopero e un presidio alla Clay Paky di Seriate, in risposta alla decisione dell’azienda di interrompere i rapporti con 24 lavoratori in somministrazione e di trasferire la produzione in Cina, mettendo a rischio l’area produttiva locale.

Sciopero e presidio, nella mattina di giovedì 11 dicembre, indetto dalle sigle sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil alla Clay Paky di Seriate, a seguito della decisione aziendale di interrompere il rapporto di lavoro con 24 lavoratori in somministrazione e la volontà espressa dalla Direzione di non investire più sull’area produttiva, con il trasferimento della futura produzione agli stabilimenti cinesi della Capogruppo EK. Per Fim Cisl e Fiom Cgil “è stata una mobilitazione molto partecipata, che dimostra quanto questa vertenza sia rilevante per l’intero territorio. Le decisioni assunte dalla Direzione stanno già assumendo tratti drammatici, con il rischio nell’imminente futuro di ulteriori pesanti ripercussioni occupazionali e sociali, anche per il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nasce l’Azienda Tutela Salute Liguria. Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil: «Controriforma calata dall’alto, più potere ai privati e rischio caos per cittadini e lavoratori». Bagarre nella sala dell'assemblea legislativa - facebook.com Vai su Facebook

PER SALVATORE A #Piombino la fiaccolata organizzata da Cgil Cisl e Uil per ricordare Salvatore Parlato, lavoratore di 64 anni deceduto a seguito di un tragico incidente avvenuto a fine ottobre nello stabilimento Bertocci di Piombino. Vai su X

Cisl e Cgil alla Clay Paky: “L’azienda continui ad investire e mantenere l’area produttiva” - Per Fim Cisl e Fiom Cgil “è stata una mobilitazione alla Clay Paky molto partecipata, che dimostra quanto questa vertenza sia rilevante per l’intero territorio ... Lo riporta bergamonews.it

Cgil e Cisl, una distanza ormai incolmabile - In ballo c’è una distanza siderale nel concepire il ruolo, la mission, la funzione e la ... Segnala huffingtonpost.it