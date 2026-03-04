Claudia Bombardella Trio apre la rassegna DiVociDiDonne al Circolo Aurora

Il Circolo Culturale Arci Aurora di Piazza Sant’Agostino ospita l’apertura della tredicesima edizione di “DiVociDiDonne”, una rassegna dedicata alla musica femminile. La serata di marzo vede la partecipazione del Claudia Bombardella Trio, che si esibisce sotto la direzione artistica di Silvio Trotta. L’evento si svolge in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicanti Del Piccolo Borgo ETS.

Il Circolo Culturale Arci Aurora di Piazza Sant’Agostino, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicanti Del Piccolo Borgo ETS e la direzione artistica di Silvio Trotta, propone durante il mese di marzo la tredicesima dizione di “DiVociDiDonne”. Quattro serate di musica tutta al femminile. Dal 7 al 28 marzo nei week end, il palco del Circolo sarà dedicato alle donne; le mimose non bastano a celebrare la loro creatività e a riconoscerle parte integrante della cultura e della società. “Date alle donne occasione adeguate ed esse possono fare tutto” diceva Oscar Wilde ed è con questo obbiettivo che Silvio Trotta apre un’occasione preziosa di protagonismo e di ascolto ad artiste che sanno raccontare e raccontarsi attraverso la musica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

