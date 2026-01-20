Lucca verso il Nottingham Forest | il Napoli prepara uno scambio clamoroso

Il Napoli si avvicina alla sfida di Champions League contro il Copenaghen, dopo aver conquistato una vittoria importante contro il Sassuolo. Nel frattempo, si fanno strada voci su un possibile scambio tra Lucca e il Nottingham Forest, che potrebbe avere ripercussioni sul mercato dei partenopei. La preparazione alla partita europea prosegue con attenzione, mentre i tifosi attendono sviluppi sul futuro della rosa.

Archiviata la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo, il Napoli si prepara per la fondamentale sfida di Champions League in Danimarca contro il Copenaghen. Intanto, la dirigenza azzurra cerca di sistemare i colpi in uscita per arrivare a nuovi innesti: Lorenzo Lucca sempre più verso l’Inghilterra, attenzione al maxi scambio con Dan Ndoye. Mercato Napoli, Lucca prepara le valigie: Conte sogna Ndoye. In casa Napoli sono ore molto calde. Oltre al match contro il Copenaghen, di fondamentale importanza per il proseguo del cammino in Champions League, la società lavora senza sosta sul calciomercato. Per sbloccare le entrate, e rinforzare la rosa a disposizione di mister C0nte, sono necessarie prima delle cessioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

