Lucca senza pace pioggia di insulti social dai napoletani dopo gli errori col Nottingham

Non c'è pace per Lorenzo Lucca. Anche oltremanica, i tifosi del Napoli non perdono occasione per fargli arrivare commenti al veleno attraverso i social. L'opportunità per una nuova puntata di shitstorm è offerta dalla gara Nottingham Forest-Wolverhampton, valida per delineare i piani bassi della classifica di Premier League: l'ultima contro la quartultima. Una gara stregata per il Nottigham, che totalizza un xg di 2.55 (a fronte dello 0.42 degli ospiti), 35 tiri totali di cui 10 in porta, ma non riesce a smuovere il risultato dallo 0-0. Lorenzo Lucca, alla sua prima da titolare in Premier non brilla, si divora un gol fatto spedendo il pallone ampiamente sopra la traversa e si fa trovare in fuorigioco in un altro momento della gara, tocca complessivamente 11 palloni, ma partecipa anche a svariati ripiegamenti difensivi.

