Al via il censimento delle aree in adozione e dei patti di collaborazione

Il Comune di Caserta ha avviato un censimento delle aree verdi in adozione e dei Patti di Collaborazione, per verificare lo stato attuale. La decisione nasce dal bisogno di aggiornare le informazioni su spazi pubblici affidati a cittadini o associazioni, ancora in uso o in fase di rinnovo. L’amministrazione ha chiesto agli interessati di inviare tutta la documentazione necessaria entro una scadenza stabilita. L’obiettivo è migliorare la gestione e la manutenzione degli spazi pubblici.

La documentazione dovrà essere trasmessa entro il 20 marzo 2026 tramite PEC all'indirizzo: [email protected], oppure potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Caserta negli orari di apertura. Il censimento e la raccolta delle informazioni sono finalizzati esclusivamente a: ricostruire il quadro dei patti di collaborazione esistenti; ricostruire il quadro delle adozioni delle aree verdi esistenti; aggiornare gli archivi comunali; garantire correttezza amministrativa, trasparenza e continuità delle attività di amministrazione condivisa. L'avviso non comporta automaticamente la modifica, il rinnovo o la cessazione dei patti in essere, che saranno eventualmente oggetto di successivi atti.