Cittadinanza attiva e solidale nelle scuole | in allegato un modello pronto all’uso

Un nuovo progetto formativo offre alle scuole un modello pratico di cittadinanza attiva e solidale, pensato per essere facilmente adottato e adattato alle esigenze di ogni istituto. Si tratta di uno strumento concreto che mira a coinvolgere studenti e docenti in iniziative di partecipazione e responsabilità civica. Il documento allegato fornisce tutte le indicazioni pratiche per avviare queste attività senza complicazioni.

Il Progetto formativo personalizzato costituisce lo strumento operativo attraverso il quale l’Istituzione scolastica attua le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, in coerenza con i principi della giustizia riparativa e con la funzione educativa della sanzione. Il documento consente di adattare l’intervento educativo al contesto, alla tipologia dell’infrazione,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scheda di monitoraggio del percorso di cittadinanza attiva e solidale: in allegato un esempioLa Scheda di monitoraggio è lo strumento operativo attraverso il quale l’Istituzione scolastica rileva e documenta l’andamento del percorso di...

Convenzione per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Scarica modelloL’allegata Convenzione disciplina in modo organico e puntuale la collaborazione tra l’Istituzione scolastica e i soggetti del Terzo settore...

Temi più discussi: Scheda di monitoraggio del percorso di cittadinanza attiva e solidale: in allegato un esempio; ATTIVITÀ DI CITTADINANZA SOLIDALE. SCUOLE IN DIFFICOLTÀ. COME PROCEDERE.; Cittadinanza attiva e solidale, una rete che si amplia per educare alla responsabilità; Albiano Magra: Progetto GEN Z genitorialità e cittadinanza attiva fin da piccoli – Comitato Regionale Toscana.

Sarà un anno scolastico diverso dai precedentiPer gli studenti dell'ultimo anno delle superiori l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale dovrà essere trattato in sede di colloquio all'esame di stato. Il voto sul ... rainews.it

Donazione sangue: Mattarella, forma autentica di cittadinanza attiva, valore di solidarietà che contribuisce a costruire una società più coesaDonare il sangue è una forma autentica di cittadinanza attiva, che realizza in pieno i principi della nostra Costituzione. Il gesto dei singoli salva vite, rafforza la fiducia tra le persone, diviene ... agensir.it

Un’iniziativa nel giardino di via Annamaria Ortese per coinvolgere famiglie e bambini in una mattinata di colori, musica e cittadinanza attiva - facebook.com facebook

Maestrale 2026: ad Alghero laboratori di cittadinanza attiva per giovani e comunità x.com