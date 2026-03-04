Cisl Romagna la quota femminile conquista la maggioranza | le donne sono oltre il 52% degli iscritti

Nel bilancio del tesseramento 2025, la Cisl Romagna registra che le donne rappresentano oltre il 52% degli iscritti, conquistando così la maggioranza all’interno dell’organizzazione. La provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini mostrano una crescita della base associativa, che si conferma in buona salute e capace di adattarsi ai mutamenti sociali ed economici del territorio.

Il bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai profondi cambiamenti del tessuto sociale ed economico delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Con un totale di 87.503 iscritti, il sindacato ha registrato una crescita netta di 1.309 iscritti rispetto all'anno precedente, segnando un incremento dell'1,52%. “Questo risultato non rappresenta solo un successo numerico, ma conferma la capacità della Cisl di porsi come interlocutore privilegiato per una base associativa sempre più eterogenea”, dichiara il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

